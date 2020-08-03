Український боксер Олександр Усик потролив відомого легковаговика Дениса Берінчика

Берінчик попросив Усика сфотографувати його з компанією знайомих, але Усику сподобався телефон і він з усмішкою "віджав" гаджет і сховав в кишеню.

Після цього Олександр дістав телефон і почав робити селфі.

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Також ми писали, що український боксер Денис Берінчик (13-0, 7 КО) розповів, чому не взяв участі у вечорі боксу USYK 17 Promotion

"Чим займаюся? Качаюсь в спортзалі. Набрав 4-7 кг. зараз важу 70 кг. чекаю наступного поєдинку. Є купа бійців, я в рейтингу 4-й. Чекаю бою Васі, який відклали на осінь.

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Після карантину хочу провести проміжний бій, а потім буде елімінатор. Чому сьогодні не в Карді? Є питання по телеканалах. Буду чекати вечора від K2. Хотів би з часом підписати контракт з Усиком», – сказав Берінчик.

Раніше ми писали, що на вечорі професійного боксу, який організував Александ Усик, найшвидшим виявився бій між Віктором Вихристом і Семеном Пахомовим.

Також ми писали, що 1 серпня відбувся перший вечір боксу від промоутерської компанії українського супертяжу Олександра Усика.

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На ринг вийшли перспективні важковаговики Владислав Сіренко та Олександр Захожий, чемпіон WBC Francophone в середній вазі Андрій Великовський, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов.

Ціни на квитки не дешеві - за квиток шанувальникам боксу довелося віддати від 1500 до 2500 гривень.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку. 

Як повідомляла Politeka, Усик відкриває великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.

Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".