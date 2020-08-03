Український супертяж Владислав Сіренко здобув перемогу над Павлом Кроленком

Поєдинок відбувся на вечорі боксу, який організувала промоутерська компанія Олександра Усика, передає Xsport.

Сіренко домінував протягом усього поєдинку, проте на початку бою супернику вдалося створити йому проблеми.

У третьому раунді після серії потужних ударів Кроленко врятувався завдяки гонгу, проте відмовився від подальшого продовження поєдинку і не вийшов на четвертий раунд.

Владислав Сіренко здобув 14-ту поспіль перемогу на професійному рингу.

Раніше ми писали, що на вечорі професійного боксу, який організував Александ Усик, найшвидшим виявився бій між Віктором Вихристом і Семеном Пахомовим.

Вихрист здобув перемогу нокаутом у 2-му раунді. Після бою Пахомов розповів, що через пропущені удари в голову не пам'ятає, як програв.

У 28-річного Вихриста це був другий бій і друга перемога нокаутом.

30-річний Пахомов провів на професійному рингу вже 12 боїв, з них два виграв, а інші 10 програв. При цьому п'ять разів Пахомов був нокаутований.

Крім того, ми писали, що український боксер Олександр Усик потролив відомого легковаговика Дениса Берінчика

Берінчик попросив Усика сфотографувати його з компанією знайомих, але Усику сподобався телефон і він з усмішкою "віджав" гаджет і сховав у кишеню.

Після цього Олександр дістав телефон і почав робити селфі.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.