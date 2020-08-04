Футболіст "Колоса" зустрівся з українським боксером Олександром Усиком

"Колос" завершив сезон на мажорній ноті, сенсаційно здобувши путівку в Лігу Європи, передає ua-football.com.

Не в останню чергу успіх команди можна пов'язати і з відмінною формою гравців після виснажливого сезону.

А це заслуга нового тренера колективу з Ковалівки Віталія Мандзюка.

Додає позитивних емоцій і зустріч з відомим українським боксером Олександром Усиком.

"Чемпіон", - коротко висловився про зустрічі Віталій у себе в Instagram.

"Зустріч Усика і МакГрегора", - пожартував в коментарях коментатор Володимир Кобельков.

Мандзюк дійсно з кожним роком все більше схожий на легендарного бійця ММА.

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«Чим займаюся? Качаюся в спортзалі. Набрав 4–7 кг. Зараз важу 70 кг. Чекаю наступного поєдинку. Є купа бійців, я у рейтингу 4-й. Чекаю бою Васі, який відклали на осінь.

Після карантину хочу провести проміжний бій, а потім буде елімінатор. Чому сьогодні не в карде? Є питання по телеканалам. Буду чекати вечора від K2. Хотів би з часом підписати контракт з Усиком», – сказав Берінчик.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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