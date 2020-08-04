В американському Анкасвіллі в рамках вечора боксу відбувся бій-реванш між Джозефом Джорджем і Маркусом Ескудеро
Їх перший поєдинок Джордж виграв розділеним рішенням суддів.
Цього разу на 20-й секунді 9-го раунду Ескудро пропустив той самий аперкот, після якого у нього "погасло світло".
Рефері почав рахувати до 10-ти, хоча було цілком ясно, що аргентинський боксер не підніметься.
У Джорджа це 11-я перемога в 11-ти боях, проведених на професійному рингу, при цьому 7-ма - нокаутом.
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Раніше ми писали, що на цих вихідних в США відбувся жіночий поєдинок.
На ринг вийшли дві американки - чемпіонка WBC Silver в першій якнайлегшій вазі Сеньеса Естрада (18-0, 7 КО) і Міранда Едкінс (5-0, 5 КО).
Ледь пролунав стартовий гонг, Естрада кинулася в атаку, в той час як її суперниця залишилася стояти на місці: Сеньеса провела дві блискавичні комбінації, після чого Едкінс опинилася у важкому нокауті і практично випала за канати.
Для того, щоб нокаутувати Едкінс, Естраді знадобилося всього 7 секунд - це самий швидкий нокаут в історії жіночого боксу.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
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