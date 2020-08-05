Відома фітнес-модель Лексі Кай виставила свої найкращі місця в одному бікіні

Модель обожнює відверті фотосесії, де показує свою фігуру, доведену до досконалості, пише Politeka.net. Так, красуня на одному з останніх фото з'явилася в мікро-бікіні рожевого кольору.

Маленькі трикутники тканини ледь прикривали пишні груди знаменитості. Купальник розтягнувся по грудях і навіть злегка піднявся. Прозорі бретельки додали пікантності образу і здалеку може здатися, що лямок і зовсім немає.

Плавки також трималися на "невидимих" бретельках

Модель позувала в машині, спокусливо вигнувшись. Лексі відкинулася на спинку крісла, піднявши руки вгору. Тонка талія, плоский животик, і пишні стегна - красуня виглядає неймовірно.

Зірка дивилася в камеру, відкривши губи.

"Загублений слід часу 🏎", - підписала фото знаменитість.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що зірка, як завжди, приваблива, а її тіло виглядає ніби картинка з журналів.

"Солодка крихітка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Лексі Кай позувала в сукні-невидимці з відкритою передньою частиною і топі. Дівчина спокусливо вигнулась, демонструючи всі переваги свого тіла. Зокрема, можна побачити як ідеальну п'яту точку, так і пружні груди.

Зазначимо, модель вирішила залишити волосся розпущеним, а сама усміхалася на камеру.

Нагадаємо також, що Лексі Кай постала в комбінезоні сірого кольору. Модель стояла посеред поля і тримала в руках квіточку, демонструючи свою фігуру і пишні форми. Волосся Кай зібрала у хвіст, а сама відвернулася від камери.

Нагадаємо, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон

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