Відома фітнес-модель Лексі Кай виставила свої найкращі місця в одному бікіні
Модель обожнює відверті фотосесії, де показує свою фігуру, доведену до досконалості, пише Politeka.net. Так, красуня на одному з останніх фото з'явилася в мікро-бікіні рожевого кольору.
Маленькі трикутники тканини ледь прикривали пишні груди знаменитості. Купальник розтягнувся по грудях і навіть злегка піднявся. Прозорі бретельки додали пікантності образу і здалеку може здатися, що лямок і зовсім немає.
Плавки також трималися на "невидимих" бретельках
Модель позувала в машині, спокусливо вигнувшись. Лексі відкинулася на спинку крісла, піднявши руки вгору. Тонка талія, плоский животик, і пишні стегна - красуня виглядає неймовірно.
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Зірка дивилася в камеру, відкривши губи.
"Загублений слід часу 🏎", - підписала фото знаменитість.
За годину пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що зірка, як завжди, приваблива, а її тіло виглядає ніби картинка з журналів.
"Солодка крихітка", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Лексі Кай позувала в сукні-невидимці з відкритою передньою частиною і топі. Дівчина спокусливо вигнулась, демонструючи всі переваги свого тіла. Зокрема, можна побачити як ідеальну п'яту точку, так і пружні груди.
Зазначимо, модель вирішила залишити волосся розпущеним, а сама усміхалася на камеру.
Нагадаємо також, що Лексі Кай постала в комбінезоні сірого кольору. Модель стояла посеред поля і тримала в руках квіточку, демонструючи свою фігуру і пишні форми. Волосся Кай зібрала у хвіст, а сама відвернулася від камери.
Нагадаємо, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон
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