Нападник "Реала" Карім Бензема заявив, що може вийти в ринг, після завершення кар'єри футболіста

Як передає Politeka.net, про це він розповів в інтерв'ю своєму другові, відомому кікбоксеру Фуаду Езбірі.

"Я відчуваючи гострі відчуття від єдиноборств. Люблю тренуватися, ми вже займалися разом.

Коли моя футбольна кар'єра завершиться, чому б мені не потренуватися з тобою протягом шести місяців? Якщо вважаєш, що я готовий до боїв-ніяких проблем. Клянуся Богом, я буду готовий», - заявив Бензема.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа.

Усик тепер на другому місці. Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора опинився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутні бої і тренування.

Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка Instagram.

Саша показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.

"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у вас сьогодні?",- підписали фото автори.

Нагадавши, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.