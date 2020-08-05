Менеджер Дерека Чісори Девід Хей розповів, що думає про Олександра Усика

Як передає Politeka.net, колишній боксер поділився думкою щодо успіхів українця в суперважкій вазі.

"Усик буде страждати, коли йому доведеться змагатися в ударній потужності. Навіть у крузервейті він не був фахівцем з нокаутів з одного удару. Усик-майстерний боєць, у нього є таймінг, ритм, вміння працювати з кутами.

Але коли справа доходить до грубої сили, ти повинен стримувати цих гігантів. Одних навичок недостатньо, щоб побити більших бійців, адже вони просто переступлять через тебе.

Усику не вистачить ударної потужності, щоб відігнати від себе Чісору, не кажучи вже про Вайлдера, Ф'юрі і Джошуа. Він не зможе стримати цих монстрів", - резюмував Усик.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутні бої і тренування.

Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка Instagram.

Саша показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.

"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у вас сьогодні?",- підписали фото автори.

Крім того, футболіст "Колоса" зустрівся з українським боксером Олександром Усиком.

"Колос" завершив сезон на мажорній ноті, сенсаційно завоювавши путівку в Лігу Європи.

Не в останню чергу успіх команди можна пов'язати і з відмінною формою гравців після виснажливого сезону.

А це заслуга нового тренера колективу з Ковалівки Віталія Мандзюка.

Нагадавши, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.