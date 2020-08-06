Наречена нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес похвалилася апетитними вигинами в мереживі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Те, що говорять ваші очі, шепоче ваша душа❤️», — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому фото модель зображена в момент, коли вона фарбує очі. При цьому сама красуня позує в мереживному боді, демонструючи апетитні вигини. Це справило неймовірний ефект серед її шанувальників.
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"Ого, шоколадка", "дуже гарний ракурс", "бомба!", "одне питання - чому ти завжди так гаряча?", "ти просто наповал мене вбила цим фото", "О мій бог", "магічний вигляд. Так і притягує", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, 26-річна модель Джорджина Родрігес, показала свої гарячі танці в компанії чоловіків
Красуня з неймовірними формами стала популярною після того, як завела стосунки з футболістом.
Модель запрошують на різні заходи. Так, в лютому цього року Родрігес запросили на пісенний конкурс Sanremo Music Festival, де вона стала ведучою.
Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.
Як повідомляла Politeka, Роналду шокував зізнанням про важке дитинство: "Просили дати поїсти».
Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: "є в наших планах».