Організатори бою Роя Джонса з Майком Тайсоном прийняли рішення змінити правила змагань

Боксерів зобов'яжуть надіти шоломи і використовувати рукавички вагою 18 унцій.

Це зроблено з міркувань безпеки, враховуючи вік спортсменів.

Відомо, що бій Тайсон - Джонс пройде 12 вересня в Каліфорнії і складатиметься з восьми раундів.

Раніше ми писали, що американський боксер Майк Тайсон заявив, що переміг би Конора Макгрегора.

Але є одна умови-потрібно битися за правилами боксу.

Так, легендарний боксер відправився на шоу Джиммі Феллона і зробив несподівану заяву.

"Роккі? Майк каже, що буде домінувати. Іван Драго? Тайсон каже, що і цю дупу він би Надер, тому що Драго занадто громіздкий і біса повільний. Що стосується Макгрегора, то і це не проблема. Поки вони б'ються за правилами боксу", - йдеться у випуску TMZ.

Крім того, бій Олександр Усик - Дерек Чісора відбудеться зовсім скоро.

Про це повідомив менеджер британця Девід Хей.

"Дивимося в бік жовтня, це реалістичний варіант. Подивимося, як 22 - го серпня пройде бій Уайт-Повєткін, а потім будемо дивитися. Десь 6 тижнів після цього бою - і потрібно проводити поєдинок Чісора - Усик».

Він заявив, що поєдинок повинен відбутися в жовтні.

"Так що десь жовтень, якщо все буде нормально, якщо не трапиться другої хвилі коронавірусу або ще чогось. До офіційного оголошення ще мінімум кілька тижнів, багато факторів», - сказав Хей.

Нагадавши, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму у відкриту назвав РФ агресором.

Також Politeka писала, що Тайсону заплатять 20 мільйонів за повернення на ринг: названо ім'я суперника.