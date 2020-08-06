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23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала спекотну фотосесію в спортивних костюмах

Як передає Politeka.net, серію фото зірка мережі опублікувала у себе в Instagram. Красуня позувала в дуже спокусливих комплектах для занять спортом. Вони ідеально підкреслювали видатні форми спортсменки. Соммер крутилася, показуючи найсолодші місця з усіх боків. Особливо круто виглядала її "п'ята точка". Завдяки завищеній талії шортиків вона виглядала дуже апетитно.

"Потрібна мотивація для тренування? Нові тренувальні наряди зазвичай роблять свою справу", - підписала фото красуня.

За годину її пост зібрав понад 250 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Коли ваші мама і тато зробили вас, вони благословили всіх нас", "вони виглядають чудово!", "Свята", «Солодка», «ти божественно красива», "Ух, яка", - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Соммер Рей приміряла образ зайчика з Playboy. Красуня взяла участь у відвертій фотосесії і поділилася з шанувальниками фото. На дівчині був шкіряний корсет, трусики, метелик на шиї і вушка, які надали образу особливої пікантності. Фітнес-модель позувала в спокусливих позах, тримаючи в руках піднос з випивкою.

Нагадаємо, що Соммер Рей влаштувала ефектні переодягання на пляжі: топ найбільш соковитих образів.

Як повідомляла Politeka, Соммер Рей побешкетувала на тренуванні в ультра-вузьких шортах: "запальна дівчинка".

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