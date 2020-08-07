Помер 22-річний футболіст з Кривого Рогу Дмитро Левчук
Хлопцеві діагностували страшну хворобу-спайкову хворобу черевної порожнини.
Пару тижнів тому спортсмен пробув у реанімації, потім Дмитру стало гірше і він впав у кому.
Медики провели безліч операцій, але на жаль життя юного спортсмена обірвалося 5 серпня, коли у нього відмовили нирки, повідомляє krlife.com.
Ані Лорак на відпочинку з Кіркоровим скинула одяг і здивувала розмірами бюста: "Ледве вмістила"
Пенсії знову збільшили, хто отримає більше 17 тисяч гривень: "За серпень і вересень..."
Щасливі Каменських і Потап оголосили про довгоочікуване поповнення, таємницю розкрито: "Солоденькі"
Нацбанк запустив в обіг нові гроші, час "папірців" закінчується: "З третього серпня..."
Криворізький ФК "Гірник" висловив співчуття про смерть юного спортсмена:
"Нам не висловити весь біль, який відчуваємо після цієї втрати. У наших серцях Діма назавжди залишиться світлою доброю людиною. ФК" Гірник " висловлює щирі співчуття рідним і близьким футболіста. Ми сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять",-йдеться в повідомленні прес-служби футбольного клубу.
Нещодаво ми писали, що новим головним тренером ФК "Динамо" став відомий Мірча Луческу
Тренерську кар'єру Луческу розпочав у сезоні 1979/1980.
З того часу він працював у більш ніж десяти клубах і національних збірних, ставши одним з найтитулованіших тренерів у світі.
Нагадаємо, що Динамо воювало з Ворсклою у фінальному поєдинку Кубка України і добилося перемоги в напруженій серії пенальті.
Завдяки завойованому титулу кияни змогли наздогнати Шахтар за кількістю трофеїв за часи незалежності України.
Нагадавши, Мілевський допоміг Динамо здобути яскраву перемогу: відео взяття воріт.
Як повідомляла Politeka, екс-зірка Динамо може повернутися до Києва: що відомо про ймовірний трансфер.
Також Politeka писала про те, що один з лідерів УПЛ може припинити своє існування: є тільки один варіант порятунку.