Помер 22-річний футболіст з Кривого Рогу Дмитро Левчук

Хлопцеві діагностували страшну хворобу-спайкову хворобу черевної порожнини.

Пару тижнів тому спортсмен пробув у реанімації, потім Дмитру стало гірше і він впав у кому.

Медики провели безліч операцій, але на жаль життя юного спортсмена обірвалося 5 серпня, коли у нього відмовили нирки, повідомляє krlife.com.

Криворізький ФК "Гірник" висловив співчуття про смерть юного спортсмена:

"Нам не висловити весь біль, який відчуваємо після цієї втрати. У наших серцях Діма назавжди залишиться світлою доброю людиною. ФК" Гірник " висловлює щирі співчуття рідним і близьким футболіста. Ми сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять",-йдеться в повідомленні прес-служби футбольного клубу.

Нещодаво ми писали, що новим головним тренером ФК "Динамо" став відомий Мірча Луческу

Тренерську кар'єру Луческу розпочав у сезоні 1979/1980.

З того часу він працював у більш ніж десяти клубах і національних збірних, ставши одним з найтитулованіших тренерів у світі.

Нагадаємо, що Динамо воювало з Ворсклою у фінальному поєдинку Кубка України і добилося перемоги в напруженій серії пенальті.

Завдяки завойованому титулу кияни змогли наздогнати Шахтар за кількістю трофеїв за часи незалежності України.

Нагадавши, Мілевський допоміг Динамо здобути яскраву перемогу: відео взяття воріт.

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