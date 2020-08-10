Американець Деррік Льюїс нокаутував росіянина Олексія Олійника в головному бою UFC Fight Night в Лас-Вегасі

Льюїс здобув перемогу на старті другого раунду: Льюїс "знищив" Олійника потужним ударом в щелепу, а потім добив його в партері.

Рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Це 11-а перемога Льюїса нокаутом в суперважкій вазі, за цим показником він зрівнявся з Кейном Веласкесом і Жуніором дос Сантосом.

Раніше ми писали, що американському Анкасвіллі в рамках вечора боксу відбувся бій-реванш між Джозефом Джорджем і Маркусом Ескудеро.

Їхній перший поєдинок Джордж виграв роздільним рішенням суддів.

Цього разу на 20-й секунді 9-го раунду Ескудро пропустив той самий аперкот, після якого у нього "згасло світло".

Рефері почав рахувати до 10-ти, хоча було абсолютно ясно, що Аргентинський боксер не підніметься.

У Джорджа це 11-а перемога в 11-ти боях, проведених на професійному рингу, при цьому 7 - а-нокаутом.

Нагадавши, Усик, Ломаченко і Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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