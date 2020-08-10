Екс-чемпіон світу Едрієн Бронер заявив, що незабаром зустрінеться в рингу з українцем Іваном Редкачем
Як повідомляє Politeka.net, в instagram боксери опублікували фото:
"У своєму наступному бою я нокаутую цю су * у. О Боже, Ви знаєте, що я без поняття, як його звуть", - написав Бронер на своїй сторінці в Instagram, розмістивши фото Редкача.
"Як багато людей хоче побачити, як я надираю йому дупу? Дайте мені знати якомога швидше. Велике спасибі. Я стану першим українцем, який зробить це", - написав Редкач в Instagram.
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Нагадаємо, що український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) вже викликав на бій американця Едрієна Бронера
"Бронер, займися своєю формою, щоб не розчарувати промоутера, і давай зробимо це. Звичайно, тільки якщо ти будеш відповідати за свої слова, сказані в ефірі Showtime, що в головному бою битимуться Джервонта Девіс і Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер і Редкач», — написав українець.
Редкач прикріпив відео 2013 року, де Бронер перед боєм з аргентинцем Маркосом Майданою показує тому середні пальці, а в підсумку отримує нокдаун.
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Нагадаємо, раніше Берінчик готовий вийти в ринг вже цієї осені: запропоновані суперники.