Екс-чемпіон світу Едрієн Бронер заявив, що незабаром зустрінеться в рингу з українцем Іваном Редкачем

Як повідомляє Politeka.net, в instagram боксери опублікували фото:

"У своєму наступному бою я нокаутую цю су * у. О Боже, Ви знаєте, що я без поняття, як його звуть", - написав Бронер на своїй сторінці в Instagram, розмістивши фото Редкача.

"Як багато людей хоче побачити, як я надираю йому дупу? Дайте мені знати якомога швидше. Велике спасибі. Я стану першим українцем, який зробить це", - написав Редкач в Instagram.

Нагадаємо, що український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) вже викликав на бій американця Едрієна Бронера

"Бронер, займися своєю формою, щоб не розчарувати промоутера, і давай зробимо це. Звичайно, тільки якщо ти будеш відповідати за свої слова, сказані в ефірі Showtime, що в головному бою битимуться Джервонта Девіс і Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер і Редкач», — написав українець.

Редкач прикріпив відео 2013 року, де Бронер перед боєм з аргентинцем Маркосом Майданою показує тому середні пальці, а в підсумку отримує нокдаун.

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