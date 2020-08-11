Відома фітнес-модель Лексі Кай похвалилася жарким образом, захопивши фанатів

На фото красуня показала себе в купальнику на мотузочках чорного кольору. Лексі була на кадрі мокрою і трималася за спойлер спортивного автомобіля. Зірка стала боком, показуючи свої чудові вигини і підтягнуту п'яту точку. Знімок завдяки цьому вийшов дуже гарячим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тисни", - підписала фото красуня.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "просто чудово", "Ох, як красиво", "у тебе дивовижна фігура", "гаряча модель в русі", "так воістину приголомшливо", "дитинко, Ти виглядаєш просто приголомшливо, вау", "феноменальна".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Лексі Кай вразила розмірами своїх форм в крихітному міні-сукні.

Цього разу молода спортсменка захопила образом в коротенькій сукні ніжно-пудрового відтінку і з неймовірним декольте.

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Лексі Кай показала сміливий образ біля стіни, розповівши про себе.

На фото Лексі позує в рожевому боді з величезним декольте, яке ледве вмістило пишні форми красуні.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай в мікро-бікіні прийняла жарку позу в авто

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай похвалилася достоїнствами фігури в" Невидимій " сукні



