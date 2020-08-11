Рівно 8 років тому Олександр Усик здобув олімпійське золото в Лондоні

Українець у фінальній сутичці переміг італійця Руссо, передає 24 канал.

Руссо трохи активніше почав поєдинок і створював пресинг на українця. Головним козирем Усика в цій зустрічі стали його чудові контратаки. У підсумку Олександр переміг у 3-хвилинці з рахунком 3:1.

Другий період видався дуже напруженим. Боксери раз по раз брали ініціативу в свої руки. Доказом цього був фінальний рахунок другого періоду-8: 8.

В останньому раунді Усик був точніше і в підсумку переміг у протистоянні з рахунком 14:11 і став олімпійським чемпіоном.

Після перемоги Олександр станцював гопак.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик вже в третьому поєдинку в рамках суперважкої ваги отримає шанс стати чемпіоном світу.

"Ентоні вийде в ринг в грудні проти Пулєва. Потім у нього буде перерва до червня або Липня 2021, тому що він впорається зі своїми зобов'язаннями щодо захисту титулів" – сказав промоутер Хірн.

Хірн заявив, що Усик отримає право на бій за титул WBO, якщо переможе в наступному поєдинку Дерека Чісору.

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"Якщо Чісора не засмутить Усика, то Джошуа вже потрібно захищати титул проти Олександра", - зазначив Хірн.

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

Як повідомляла Politeka, бій Усик-Джошуа: стала відома дата поєдинку.

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