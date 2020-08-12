Боб Арум заявив, що фанати зобов'язані спочатку побачити бій Ф'юрі-Джошуа, а Усик і Уайт повинні почекати

"Весь світ хоче побачити бій Ф'юрі проти Джошуа, якщо вони доб'ються позитивного результату в поєдинках з Вайлдером і Пулєвим відповідно.

Всім байдуже бажання претендента від WBO Усика або претендента від WBC Уайта. Уболівальникам байдуже. Всі хочуть побачити, як Джошуа і Ф'юрі визначать абсолютного чемпіона світу. Я думаю, тиск з боку громадськості дозволить цьому бою відбутися", - цитує Арума talksport.com.

Раніше ми писали, що суперник Олександра Усика Дерек Чісора незабаром проведе кілька спарингів з росіянином Олександром Повєткіним

Крім того, росіянин 22 серпня оскаржить з британцем Ділліаном Уайтом звання офіційного претендента на титульний бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про свої плани провести 10 днів в компанії з Чісорою Повєткін розповів в Instagram.

"Шановні друзі, вболівальники, всім здоров'я, добра! Тренуємося, готуємося до бою 22 серпня. Дивіться, буде цікаво!

Ми вилітаємо 7 серпня. Чісора повинен був приїхати з самого початку, але через це пандемії багато чого не вийшло. Ми приїдемо 7-го числа, і начебто він повинен під'їхати до нас на збір, і ми разом повинні будемо потренуватися. Днів десять у нас є позайматися", - повідомив Повєткін.

Нагадавши, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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