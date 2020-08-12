Білоруський боксер Іван Баранчик висловив свою підтримку громадянам Білорусі, які протестують проти влади

Слова підтримки він написав у Instagram.

"Живе Беларусь. Білоруси - це найдобріші, миролюбні, розуміють і спокійні люди, яких ви можете зустріти. Але вони втомилися мовчати.

Подивіться на людей на вулицях: у них в руках немає зброї. Вони не хочуть війни. Вони хочуть бути почутими. Вони мовчали протягом 26 років.

Інтернет відключений по всій країні вже два дні, ніхто не може зв'язатися зі своїми рідними.

Білоруси, що знаходяться в Білорусії зараз, ви зробите це. Ви сильні", - написав у спортсмен.

Раніше ми писали, що Боб Арум заявив, що фанати зобов'язані спочатку побачити бій Ф'юрі-Джошуа, а Усик і Уайт повинні почекати

"Весь світ хоче побачити бій Ф'юрі проти Джошуа, якщо вони доб'ються позитивного результату в поєдинках з Вайлдером і Пулєвим відповідно.

Всім байдуже бажання претендента від WBO Усика або претендента від WBC Уайта. Уболівальникам байдуже. Всі хочуть побачити, як Джошуа і Ф'юрі визначать абсолютного чемпіона світу. Я думаю, тиск з боку громадськості дозволить цьому бою відбутися", - цитує Арума talksport.com.

Нагадавши, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.