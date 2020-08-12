Екс-гравець збірної Росії Роман Широков "відправив у нокаут" арбітра час матчу аматорських команд на Московському Кубку селебріті

Постраждав суддя Микита Данченко. У потерпілого знімають побої, він має намір звернутися в поліцію.

"В одну камеру з Єфремовим визначити", " Тепер, рома, вдома сиди", Газпрому все можна, тепер нам по * уй, може вдома сидіти. Зеніт тільки виродків може породити, культурна столиця е-пт", " А че. Тих двох виправдали. Тепер вони будуть кидатися на людей все. Посадити цього на довго", - пишуть в коментарях.

Крім того ми писали, що в Мехіко відбувся вечір боксу, під час якого побилися місцеві бійці Серхіо Чіріно Санчес і Густаво Піна.

Серхіо нокаутував свого суперника шикарним аперкотом вже в третьому раунді.

Sergio Alfredo Chirino Sanchez (15-1) with the brutal KO-3 of Gustavo Alan Pina (8-3) in their featherweight bout in Mexico City



🎥ESPN pic.twitter.com/u4hKSr3nSK — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) June 21, 2020

Удар Чіріно Санчеса був настільки потужним, що піна впав на ринг. Цей удар може сміливо змагатися за звання Кращий нокаут року.

Нагадавши, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.