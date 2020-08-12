Екс-гравець збірної Росії Роман Широков "відправив у нокаут" арбітра час матчу аматорських команд на Московському Кубку селебріті
Постраждав суддя Микита Данченко. У потерпілого знімають побої, він має намір звернутися в поліцію.
"В одну камеру з Єфремовим визначити", " Тепер, рома, вдома сиди", Газпрому все можна, тепер нам по * уй, може вдома сидіти. Зеніт тільки виродків може породити, культурна столиця е-пт", " А че. Тих двох виправдали. Тепер вони будуть кидатися на людей все. Посадити цього на довго", - пишуть в коментарях.
Мер'єм Узерлі з "Величного століття" показала понівечене обличчя крупним планом: від Роксолани немає і сліду
Змучена Заворотнюк ошелешила дивним виглядом: "Ходить по дому у..."
Бузова приголомшила видом в одному ліфчику посеред вулиці, пікантне фото: "Що з животом?"
Нова біда трапилася з зіркою "Квартал 95", лікарі зробили все можливе: "Так прикро…"
Крім того ми писали, що в Мехіко відбувся вечір боксу, під час якого побилися місцеві бійці Серхіо Чіріно Санчес і Густаво Піна.
Серхіо нокаутував свого суперника шикарним аперкотом вже в третьому раунді.
Удар Чіріно Санчеса був настільки потужним, що піна впав на ринг. Цей удар може сміливо змагатися за звання Кращий нокаут року.
Нагадавши, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.