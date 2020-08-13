Відома модель Ана Чері показала себе і розповіла про тренування з фітнесу

На фото красуня сиділа на дивані в лосинах і топі. Ана без сорому демонструвала своє ідеальне тіло і груди, які ледве вмістилися у вузенький топ. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Скоро з'явиться кілька кумедних речей. Якщо вам подобаються безкоштовні тренування, чекаю. Всім спасибі, бувайте", - написала Чері.

Фанати поставили майже 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хочу", " Very Beautiful!", "Мені нудно без причини", " як поживаєш?", "Ти чудова", "Мамочка, твої фанати з Колумбії", "я б любив її доби безперервно, без перерви на обід".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері зачарувала красою в гарячому і, одночасно, ніжному образі.

Так, на одному з недавніх знімків Ана постала в жовтому топіку з кокетливими завязочками з боків. Завдяки останнім красуня змогла натягнути топік, настільки, що оголилася частина грудей.

Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері не тільки хвалиться своєю неймовірною фігурою, але також показує, як досягла таких результатів.

Ана зробила кілька вправ з гантелями, бігом на місці і віджиманнями.

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