Взимку відбудеться бій Ентоні Джошуа-Кубрат Пулєв

Як пише Politeka.net, британець вже встиг домовитися про два бої з Тайсоном Ф'юрі в 2021 році.

"Джошуа дуже зарозумілий. Він вже говорить про Ф'юрі, хоча наш з ним бій ще не почався. Він не думає про наш бій, як це у нього було в першому поєдинку з Руїсом.

І зараз він отримає другий нокаут у своїй кар'єрі. Упевнений, що зможу здивувати світ боксу», - заявив Пулєв.

Крім того, британський супертяж Ентоні Джошуа в кінці року буде битися з Кубратом Пулєвим, а після-два бої з Тайсоном Ф'юрі

Є проблема-український боксер Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул Джошуа і хоче провести бій влітку 2021 року.

Промоутер Едді Хірн сподівається, що Дерек Чісора, з яким повинен битися Усик, переможе і вирішить цю проблему.

"Ентоні готовий до великих боїв. Він націлений перемогти Пулєва, а потім влітку і восени 2021 року провести два бої з Ф'юрі.

У Джошуа є проблема у вигляді обов'язкового захисту проти Усика. Але подивимося, чи не вирішить за нас це питання Дерек Чісора», - сказав Хірн.

До слова, нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела свій перший турнір-Big Boxing Night У Києві

Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram подякував усім, завдяки кому це стало можливим.

Він опублікував фотографію, на якій він слухає гімн України перед відкриттям турніру, а також серію фото з людьми, які, мабуть, допомагали боксеру в огранізації турніру.

"Йдемо далі...Світ любить сильних!",- підписав український боксер свій пост.

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

Як повідомляла Politeka, Усик відкриває Великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.

Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".