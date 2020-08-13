Український боксер Сергій Дерев'янченко, який зараз готується до бою проти Джермалла Чарло розповів, як ставиться до Деметріусу Андраде

"Це топові боксери. Головкін, Чарло, Андраде, Канело, Сондерс – це топові боксери. Вони різні, але вони всі приблизно на одному рівні.

Себе я теж оцінюю зіркою дивізіону. Не в плані медіа, але за рівнем я в цій п'ятірці-шістці теж є. У медійному плані Альварес вище, і гонорари у нас різні", - повідомив Дерев'янченко.

До слова, Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) поб'ється з чемпіоном WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО)

Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.

"Наше завдання-битися з тим, кого поставлять навпроти. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.

Ви ж знаєте, нам потрібні кращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.

Нагадавши, Усик, Ломаченко і Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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