Відома спортсменка з Німеччини Аліса Шмідт, найкрасивіша легкоатлетка світу, показала себе і розповіла про тренування

На фото красуня здалася в чорному топі і шортиках. Зірка залишила волосся розпущеним, а на руках можна побачити фітнес-годинник. Аліса дивилася прямо в об'єктив камери, демонструючи підтягнуту фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ще одна важка сесія в книгах. Це була важка сесія, особливо в такому забігу, але я рада, що закінчила темпову сесію. Після тренування я завжди трохи їм, відновлюючи свою пам'ять", - написала Аліса.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти найкрасивіша"," у тебе самі приголомшливі очі"," коли наступні біга", "приємно бачити, що я не єдиний, хто голодує після тренування"," як добре ти просто виглядаєш", "найкрасивіша", ""ви дійсно займаєтеся спортом?"- "Може, Легка атлетика". - "Багато атлетики? Ух ти!"(Бурмочучи в знак поваги!) ", "Красиво і жарко", "Божественна фрау".

Повідомлялося, що відома німецька спортсменка Аліса Шмідт полонила видом на стадіоні під час змагань.

Дівчина поділилася кадром, який був зроблений в кінці забігу. Красуня стояла на стадіоні в досить пікантній позі. Вона нахилилася, спершись на свої підкачані ноги.

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