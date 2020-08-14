Тренер і батько Теофімо Лопеса стверджує, що його син переможе українця Василя Ломаченка за три раунди

"Бій не триватиме і трьох раундів. Коли цей монстр вдарить його першим ударом, ви побачите поранену безногу собаку.

З ним буде все скінчено. Перший удар змінить весь бій. Він буде шкодувати, що вийшов на ринг. Ви побачите 23-річного хлопця, який став абсолютним чемпіоном світу. Ось і все",-цитує Теофімо-старшого ESPN.

До слова, Теофімо Лопес назвав неправдою те, що Василь Ломаченко відмовився від частини свого гонорару на його користь, щоб поєдинок відбувся.

"Пишуть якусь нісенітницю, типу Ломаченко відмовився від частини свого гонорару, щоб бій зі мною відбувся, І віддав мені близько 800 тисяч від своєї винагороди.

Це неправда, і мені неприємно те, що люди пишуть таке, і це виглядає так, ніби він заліз у свою кишеню".

Раніше ми писали, що Боб Арум заявив, що фанати зобов'язані спочатку побачити бій Ф'юрі-Джошуа, а Усик і Уайт повинні почекати.

"Весь світ хоче побачити бій Ф'юрі проти Джошуа, якщо вони доб'ються позитивного результату в поєдинках з Вайлдером і Пулєвим відповідно.

Всім байдуже бажання претендента від WBO Усика або претендента від WBC Уайта. Уболівальникам байдуже. Всі хочуть побачити, як Джошуа і Ф'юрі визначать абсолютного чемпіона світу. Я думаю, тиск з боку громадськості дозволить цьому бою відбутися", - цитує Арума talksport.com.

Як повідомляла Politeka, названо фантастичні гонорари боксерів за бій Ломаченка-Лопес.

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Нагадаємо, раніше тренер Лопеса зробив гучну заяву щодо бою: "він прийняв пропозицію по грошах і..."