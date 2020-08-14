Дружина українського футболіста Руслана Малиновського, зірки "Аталанти", Роксана, показала себе на відпочинку

На фото красуня позувала в різнобарвному купальнику, виходячи з маленького басейну. Роксана була десь на природі, На тлі можна побачити дерева і камені. Волосся Малиновська залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, поки її знімали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Новий день, новий знімок", - лаконічно підписала кадр зірка.

Фанати, включаючи наречену Зінченка, поставили майже 600 лайків і написали коментарі:

"Роксі", "Прекрасна"," Велика Роксана, сила" Аталанти"," Белла"," Бомба","Афродіта".

Ми повідомляли, що дружина колишнього капітана київського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина похвалилася ідеальним тілом в бікіні.

На опублікованих фотографіях Морозюк позує в одному бікіні, яке мінімально прикриває розкішні принади знаменитості. Сама красуня при цьому приймає різні пози, ефектно демонструючи»дари природи".

Повідомлялося, що дружина зірки української збірної Руслана Малиновського Роксана показала себе на відпочинку.

На фото Роксана здалася в різнобарвному купальнику.

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А ще Politeka писала, що наречена Зінченка в ультра-міні ефектно розставила ноги перед камерою

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