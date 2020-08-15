Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала, чого домоглася за допомогою спорту

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина була в одних шортиках, які обтягнули її апетитні стегна і оголили стрункі ніжки. Мішура встала боком, частково прикривши свої пишні груди. Вона продемонструвала розкішний пружний животик. Пікантності фото додало те, що спортсменка сховала обличчя за зеленим листям.

"Впевненість в собі і самоповага – найцінніші речі зі скарбниці жіночої душі", - підписала фото зірка фітнесу.

Раніше ми писали, що Юлія Мішура поділилася фотографією зі спортзалу. Дівчина була одягнена в топ і лосини. Поруч з Юлією стояв м'язистий чоловік, на якого дівчина сперлася. Спортсменка зібрала волосся в хвіст, а сама розвернулася, демонструючи свій пружний "горішок". Варто відзначити, що лосини сиділи на дівчині відмінно.

Крім цього, нещодавно Мішура поділилася фото, на якому похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому спортивному костюмі. Дівчина була одягнена в помаранчеві лосини і короткий топ. Костюм був настільки тісним, що пишні груди спортсменки сильно випирали через тканину. Дівчина зробила собі дві косички, надавши особливого шарму і пікантності своєму образу.

Нагадаємо, що Юлія Мішура показала ідеальні форми без білизни:"тренування того варті".

Як повідомляла Politeka, Юлія Мішура зігнулася перед камерою в одних трусиках: божественний ракурс.

Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія Мішура в одних трусиках влаштувала пікантну фотосесію з чоловіком.