Наречена зірки української збірної Олександра Зінченка, гравця Манчестер Сіті, Влада Щеглова в черговий раз розбурхала шанувальників
Дівчина опублікувала нове гаряче фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.
На знімку вона позує на кромці між двома басенами, лежачи на боці і спершись на лікоть, а другою рукою прикриває очі від яскравого сонця.
На ній дуже цікавий суцільний купальник, який, зважаючи на підбір тканини і пошиття справляє враження зібраного з окремих смужок.
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Волосся красуня зібрала в хвіст, а образ доповнила сонцезахисними окулярами.
На знімку можна розглянути точену і підтягнуту фігурку дівчини, якій, напевно, заздрять багато її співвітчизниць і не тільки.
На другому фото вона позує, стоячи у воді.
Судячи з геовідмітки, Влада, більш відома в мережі під псевдонімом Влада Седан, відпочиває в португальському п'ятизірковому готелі готелі Hotel Cascais Miragem в Кашкайш.
"Думаю, пальма ззаду в захваті", "Красуня🔥🔥🔥😍😍😍❤️❤️❤️", "Краща😻 😻 😻", "Фігура 🔥🔥🔥", - пишуть у коментарях.
Дівчина стала відомою після Євро-2016. Фотокореспонденти тоді знайшли красуню на французьких трибунах. Влада намагалася приховати свою красу футболкою національної команди і жовто-синіми аксесуарами, що відразу зробило панночку певним символом збірної України.
Популярність після чемпіонату Європи нікуди не зникла. Седан уже тривалий час працює кореспондентом на ТК Футбол 1/2 і добре знайома українському вболівальнику.
Олександр Зінченко довго приховував свої стосунки з Владою, проте зараз пара насолоджується часом, який закохані проводять разом.
Нагадаємо, особисте життя Зінченка обернулося проблемами для українця в МанСіті.
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