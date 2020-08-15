Про таке тіло мріють тисячі дівчат!

Наречена зірки української збірної Олександра Зінченка, гравця Манчестер Сіті, Влада Щеглова в черговий раз розбурхала шанувальників

Дівчина опублікувала нове гаряче фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На знімку вона позує на кромці між двома басенами, лежачи на боці і спершись на лікоть, а другою рукою прикриває очі від яскравого сонця.

На ній дуже цікавий суцільний купальник, який, зважаючи на підбір тканини і пошиття справляє враження зібраного з окремих смужок.

Волосся красуня зібрала в хвіст, а образ доповнила сонцезахисними окулярами.

На знімку можна розглянути точену і підтягнуту фігурку дівчини, якій, напевно, заздрять багато її співвітчизниць і не тільки.

На другому фото вона позує, стоячи у воді.

Судячи з геовідмітки, Влада, більш відома в мережі під псевдонімом Влада Седан, відпочиває в португальському п'ятизірковому готелі готелі Hotel Cascais Miragem в Кашкайш.

"Думаю, пальма ззаду в захваті", "Красуня🔥🔥🔥😍😍😍❤️❤️❤️", "Краща😻 😻 😻", "Фігура 🔥🔥🔥", - пишуть у коментарях.

Дівчина стала відомою після Євро-2016. Фотокореспонденти тоді знайшли красуню на французьких трибунах. Влада намагалася приховати свою красу футболкою національної команди і жовто-синіми аксесуарами, що відразу зробило панночку певним символом збірної України.

Популярність після чемпіонату Європи нікуди не зникла. Седан уже тривалий час працює кореспондентом на ТК Футбол 1/2 і добре знайома українському вболівальнику.

Олександр Зінченко довго приховував свої стосунки з Владою, проте зараз пара насолоджується часом, який закохані проводять разом.

Нагадаємо, особисте життя Зінченка обернулося проблемами для українця в МанСіті.

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