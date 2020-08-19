Американський боксер Геррі Рассел заявив, що Василь Ломаченко уникає реваншу
"Ломаченко? Всі про нього говорять. Але цей поганець навіть не хоче бачити мене", - сказав Рассел в Instagram.
Він також заявив, що має намір піднятися у ваговій категорії і зустрітися з колишнім абсолютним чемпіоном світу в напівсередній вазі (до 63,5 кг) американцем Терренсом Кроуфордом.
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Раніше ми писали, що тренер і батько Теофімо Лопеса розповів, як накричав на Василя Ломаченка в готелі.
Про це повідомляє Tru School Sports в YouTube.
За словами Лопеса-старшого, Ломаченко після цього випадку почав їх з сином недолюблювати.
"Думаю, це сталося після того, як я накричав на нього в готелі. Я підійшов до нього і сказав в очі: "ми отримаємо тебе, братик. Кожен раз, коли ми опинимося в одному Карді, мій син буде красти твоє шоу. А потім теофімо знесе твою голову в своєму 16-му бою", - сказав тренер Лопеса.
Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
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