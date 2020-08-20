Журналіста Аріеля Хельвані вразило тренування майбутнього суперника Василя Ломаченка американця Теофімо Лопеса

Боксер виклав у соцмережах ролик, на якому він протягом 40 секунд працює зі скакалкою.

За словами Хельвані, його дуже здивувала майстерність Лопеса, який жодного разу не збився, постійно збільшуючи темп.

"Можливо, це одне з найбільш вражаючих речей, які я коли-небудь бачив. Я радію, коли мені вдається пострибати 20 секунд, не збившись. Це Теофімо Лопес, з яким у жовтні битиметься Ломаченком. Не можу дочекатися бою", - написав Аріель Хельвані в Twitter.

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Потім підійшов до камери і звернувся до українця Василя Ломаченка, відео опублікувало ESPN Ringside в Твіттері.

"Лома, я йду, щоб дістати тебе. Будь готовий", - сказав Лопес.

"Loma, I'm coming to get you. Be ready."@TeofimoLopez had a message for Lomachenko during training 👀 (via @StevESPNKim) pic.twitter.com/45fy4wbdPl — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 18, 2020

Також ми писали, що тренер і батько Теофімо Лопеса розповів, як накричав на Василя Ломаченка в готелі.

За словами Лопеса-старшого, Ломаченко після цього випадку почав їх з сином недолюблювати:

"Думаю, це сталося після того, як я накричав на нього в готелі. Я підійшов до нього і сказав в очі: "ми отримаємо тебе, братик. Кожен раз, коли ми опинимося в одному Карді, мій син буде красти твоє шоу. А потім теофімо знесе твою голову в своєму 16-му бою", - сказав тренер Лопеса.

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