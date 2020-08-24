Американський фітнес-модель Лексі Кай подражнила видом в ефектному червоному костюмі

Спортсменка щодня показує в розділі Сторі в Instagram, як займається вранці, розминається на пробіжці або підтягує форми в спортзалі. При цьому фітнес-модель любить розповідати про те, як прийняти себе і своє тіло, щоб не боятися схуднення або набору ваги.

Щоб підкреслити свої достоїнства після багатогодинних і щоденних тренувань, Лексі влаштувала фотосесію перед дзеркалом в зухвалому червоному костюмі, що складається з коротеньких шортиків і маєчки на тонких лямках.

Блондинка для більшої пікантності спокусливо задерла верхню частину комплекту, щоб показати, як позує без білизни. Зухвалий жест не залишився непоміченим шанувальниками:

"Бажаю, щоб моя дівчина була такою ж гарячою, як ти🔥", " дуже сильне фото, і прагнення бути краще👏 👏", «я б хотів такі ж гарячі форми бля своєї коханої", «ця дівчина така красива і така гаряча❤️😍❤️", «просто шикарно! 😍 😍 😍 ", "абсолютно чудова, улюблена богиня😘", " виходь за мене» «у тебе дуже гарні очі❣ 💕 💓 😘 🤗», - пишуть фанати.

Також раніше Лексі підкорила видом в білизні, але при цьому також розповіла про жіноче тіло:

"Жіночі тіла прекрасні у всіх формах і розмірах. Високі, короткі, худі, підтягнуті, м'які, пишні, спортивні та / або товсті - всі вони володіють якостями, які можна цінувати. Незалежно від вашого розміру, не дозволяйте нікому говорити вам, що ви некрасива.

Боротися з гіпотиреозом може бути складно, і я все ще вчуся керувати ним і боротися з ним. Одне можу сказати: мені подобається бути товстою, тому що мені не потрібно відчувати, що я завжди повинна дотримуватися дуже суворої дієти. Я вважаю, що баланс-це ключ до всього в житті. Навчитися любити себе таким, яким ви є, - це найвища нагорода. 🥇 » ,- розповідає Лексі.

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