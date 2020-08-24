Відома українська спортсменка Дар'я Білодід показала, як святкує День незалежності України

Зірка опублікувала кілька фото з Софіївської площі в Києві у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Зірка постала в блакитному костюмі. Укорочений жакет з гудзиками під грудьми оголив прес знаменитості. Штани на високій посадці підкреслили тонку талію і подовжили ніжки.

Різні аксесуари відмінно доповнили образ відомої спортсменки.

Дар'я позувала в компанії української легкоатлетки Ольги Саладухи. Спортсменка вибрала білий брючний костюм і прикрасила його жовто-блакитною стрічкою.

"З Днем Незалежності, Україно! 💙 💛 Люблю тебе!". - підписала фото Білодід.

За годину пост зібрав майже десять тисяч лайків і багато коментарів.

"Ваууу, блиск😍 🔥 😉", " красуні🇺 🇦 🤩", "My Angel", "прекрасні"," вітаю дай Бог що б реально була незалежною"," наша красуня!!!!! 😍 🔥 🔥 🔥 😍 ", "Вітаю!!! У вас прекрасна сім'я!!!", "Костюм і ви просто🔥 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Дарина Білодід позувала в білій блузці, яку спустила з плечей. Більше нічого не було на Дарині, крім окулярів, якими прикрила очі зірка. Спортсменка сиділа на бетонній конструкції і дивилася кудись, показуючи себе зі спини. На фото можна побачити узбережжя і гору, а також ідеальне тіло української спортсменки.

Раніше повідомлялося, що Дар'я Білодід позувала в одному купальнику і шортах, демонструючи неймовірно красиву фігуру.

"Прокотилася з вітерцем😍 🦸 🏼 ♀️ кайф», — йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі обсипали спортсменку компліментами.

Нагадавши, Білодід похвалилася фігурою в крихітних шортах і викликала фурор: диво!

А ще Politeka писала, що неперевершена дзюдоїстка Дар'я Білодід похвалилася пружними принадами в пікантному вбранні: цим не можна намілуватися

Також Politeka повідомляла, що Білодід наплювала на сором і показала всім свій "рожевий" настрій в дірявих джинсах: красивіше нікуди