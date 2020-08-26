Американський фітнес-модель Лексі Кай захопила видом в трендовому червоному костюмі

Спортсменка щодня тренується в залі, показуючи фотозвіт в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram. Лексі подобається дивувати новими і незвичайними підходами до занять, тому останнім часом вона тренувалася на природі.

Щоб привертати увагу до себе, дуже часто фітнес-модель також приміряє на себе модні спортивні костюми, слідуючи за трендами. Цього разу ефектна дівчина одягла яскраво-червоний костюм. вигідно підкреслив пружні груди і підтягнуті сідниці.

Лексі вдалося захопити стрункою фігурою і" прокачаними " стегнами, якими вона так пишається. Через низький зріст Лексі не комплексує, також і через те, що вона здається повніше, ніж є. Тому дівчина одягається завжди так, щоб її пишні форми були підкреслені правильно.

"Малятко для любові🐵 💧 👅 🍑 🍆 😍", "відкрийся і скажи Ах", "хороша поза для формочок", "я сказав тобі дивитися мені в чортові очі ....", "Ніхто не дивиться в очі🔥 🔥 🔥", " чудово", "класна картинка дорога💕", "2-е фото, чорт візьми, фотошоплено", "так красиво"", "сексуальний наряд, гарне обличчя і приголомшливі красиві очі, шкода, що я там тренувався з тобою ось 💋», «тримай свої гроші, я просто хочу копію цієї фотографії ...". "Я знаю, ти чуєш це весь час .. але я думаю, що ти найкрасивіша дівчина, яку я коли-небудь бачив😘», - написали користувачі.

Також, щоб підкреслити свої достоїнства після багатогодинних і щоденних тренувань, Лексі влаштувала фотосесію перед дзеркалом в зухвалому червоному костюмі, що складається з коротеньких шортиків і маєчки на тонких лямках.

Блондинка для більшої пікантності спокусливо задерла верхню частину комплекту, щоб показати, як позує без білизни. Зухвалий жест не залишився непоміченим шанувальниками:

"Бажаю, щоб моя дівчина була такою ж гарячою, як ти🔥», «дуже сильне фото, і прагнення бути краще👏 👏», «я б хотів такі ж гарячі форми бля своєї коханої», «ця дівчина така красива і така гаряча❤️😍❤️».

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