Британський боксер Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) заявив, що поразка від Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) зробила його сильнішим

Також він прокоментував епізоди з нокдаунами росіянина, передає слова британця Sky Sports.

"Я не шкодую про свою поразку. Це був відмінний бій, і Повєткін добре виступив. Я знаю, що можу перемогти його. Я показав це з першого раунду.

Його кут вже був готовий зняти його, але він провів один з кращих ударів у своїй кар'єрі. Це надважка вага, повна драм, злетів і падінь.

Я не поспішав у четвертому раунді, тому що він небезпечний - коли він шокований, він викидає потужні удари».

До слова, український суперважкоатлет ігор Шевадзуцький (4-0, 4 КО) розповів, що думає про відносини Росії і України.

Також він повідомив, чому погодився на співпрацю з росіянином Олександром Повєткіним.

"Мене дуже турбує, що у нас з Росією настільки важкі відносини. Так, Уряд Росії веде дуже агресивну політику щодо України. Але я знав, куди їду. Я знав, що Олександр Повєткін з великою повагою ставиться до України та українців.

Я вирішив прийняти запрошення і відправитися в тренувальний табір Олександра. Розумів, що отримаю досвід від роботи з легендарним спортсменом, олімпійським чемпіоном і одним з кращих суперважковаговиків світу".

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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