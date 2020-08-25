Британський боксер Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) заявив, що поразка від Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) зробила його сильнішим
Також він прокоментував епізоди з нокдаунами росіянина, передає слова британця Sky Sports.
"Я не шкодую про свою поразку. Це був відмінний бій, і Повєткін добре виступив. Я знаю, що можу перемогти його. Я показав це з першого раунду.
Його кут вже був готовий зняти його, але він провів один з кращих ударів у своїй кар'єрі. Це надважка вага, повна драм, злетів і падінь.
Я не поспішав у четвертому раунді, тому що він небезпечний - коли він шокований, він викидає потужні удари».
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До слова, український суперважкоатлет ігор Шевадзуцький (4-0, 4 КО) розповів, що думає про відносини Росії і України.
Також він повідомив, чому погодився на співпрацю з росіянином Олександром Повєткіним.
"Мене дуже турбує, що у нас з Росією настільки важкі відносини. Так, Уряд Росії веде дуже агресивну політику щодо України. Але я знав, куди їду. Я знав, що Олександр Повєткін з великою повагою ставиться до України та українців.
Я вирішив прийняти запрошення і відправитися в тренувальний табір Олександра. Розумів, що отримаю досвід від роботи з легендарним спортсменом, олімпійським чемпіоном і одним з кращих суперважковаговиків світу".
Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
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