Промоутер Андрій Рябінський розповів, чи може відбутися бій Олександра Повєткіна з Олександром Усиком

"Розглядаємо будь-які варіанти, але за контрактом у нас реванш з Уайтом. Ми його обговорюємо, але якщо це буде інший бій, то, теоретично, це, можливо, буде і Усик. Це був би дуже цікавий бій двох олімпійських чемпіонів, боксерів з відмінною школою. Саша хоче боксувати з кращими, Усик і є один з кращих.

Цьому бою може заважати тільки, що Повєткін і Усик дуже добре спілкуються і ставляться один до одного. Не хотілося б, щоб вони з'ясовували стосунки на рингу. З іншого боку, якщо їх бій відбудеться, це буде хороше спортивне видовище за участю поважаючих один одного боксерів», — вважає Рябінський.

Раніше ми писали, що британський боксер Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) заявив, що поразка від Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) зробило його сильнішим.

Також він прокоментував епізоди з нокдаунами росіянина.

"Я не шкодую про свою поразку. Це був відмінний бій, і Повєткін добре виступив. Я знаю, що можу перемогти його. Я показав це з першого раунду.

Його кут вже був готовий зняти його, але він провів один з кращих ударів у своїй кар'єрі. Це надважка вага, повна драм, злетів і падінь.

Я не поспішав у четвертому раунді, тому що він небезпечний - коли він шокований, він викидає потужні удари».

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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