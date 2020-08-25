Філіппінець Ноніто Донейр (40-6, 26 КО) став чемпіоном світу в третьому дивізіоні
Яскравий нокаут, який приніс йому пояси WBC і WBO в найлегшій вазі згадало видання xsport.ua.
У лютому 2011 року Донейр бився з Фернандо Монтіелем, для якого це був четвертий захист чемпіонського статусу. Філіппінець брутально розібрався з суперником. Наприкінці другого раунду він пропустив правий боковий від суперника, щоб блискуче контратакувати у відкриту голову.
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Раніше ми писали, що британський боксер Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) заявив, що поразка від Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) зробило його сильнішим.
Також він прокоментував епізоди з нокдаунами росіянина.
"Я не шкодую про свою поразку. Це був відмінний бій, і Повєткін добре виступив. Я знаю, що можу перемогти його. Я показав це з першого раунду.
Його кут вже був готовий зняти його, але він провів один з кращих ударів у своїй кар'єрі. Це надважка вага, повна драм, злетів і падінь.
Я не поспішав у четвертому раунді, тому що він небезпечний - коли він шокований, він викидає потужні удари».
Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
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