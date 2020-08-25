Такій фігурі можна тільки позаздрити

Молоденька американська фітнес-модель Соммер Рей блиснула розкішною фігурою в обтягуючих костюмах

Як передає Politeka.net, серія нових фото з'явилася у красуні в Instagram. Дівчина поділилася з шанувальниками фото, на яких позувала в костюмах для заняття спортом. На знімку на ній були лосини, які обтягнули її підкачані ніжки і сідниці. Образ доповнював короткий топ.

Але особливу увагу шанувальників привернув костюм з шортиками, які вигідно підкреслили апетитний «горішок» моделі. Дівчина позувала на камеру спиною, щоб всі могли розгледіти її головну гордість.

"Я повернула квіткові набори з рожевого золота з ефектом металік", - повідомила зірка спорту своїм шанувальникам.

Як відомо, Соммер займається виробництвом власної лінії спортивного одягу. Завдяки популярності в мережі їй вдається просувати і свій бізнес.

За годину фото моделі зібрало понад 270 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Милий вигляд","поширюйте любов, робіть її заразливою","красуня", "Красива жінка","гаряча", "так жарко","дівчина-мрія","форми вражають","тобі пасують всі костюми", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соммер Рей поділилася жаркими кадрами з тренування.

Нагадаємо, що Соммер Рей в томній позі вип'ятила свої засмаглі гідності: "Ох, ці ніжки...".

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