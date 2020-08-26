Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала себе у всій красі

Як передає Politeka.net, Ірина Морозюк поділилася свіжими кадрами у себе в Instagram. Дівчина зібрала вельми модний лук, яким поспішила поділитися з шанувальниками. На ній були джинсові шорти-спідниця і бежевий топ з татуюваннями. Красуня зробила високий хвіст і стояла красувалася біля дзеркала. Вона танцювала під повільну музику, виляючи стегнами.

Варто відзначити, що виглядає Морозюк відмінно. У неї дуже спортивна фігура, адже красуня активно займається спортом. Одного разу вона розповідала своїм шанувальникам, що вважає за краще чередувати фітнес, тренажерний зал, теніс та інші фізичні активності. Судячи з усього, спорт дає свої результати.

Раніше ми писали, що Ірина Морозюк блиснула фігуркою в чорному купальнику. Красуня сиділа на яхті, демонструючи у всій красі свою ідеальну зовнішність. Купальник Ірина натягнула руками, щоб оголити свої ніжки і зону бікіні. Фанатам дуже сподобався розкішний вигляд.

Як відомо, Ірина Морозюк була дружиною колишнього капітана "Динамо" Миколи Морозюка. У них є спільний син. Нещодавно в інтерв'ю Морозюк зізналася, що вони вирішили розлучитися. Сама Ірина веде досить активний спосіб життя. Вона багато тусується і відпочиває з подругами.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк блиснула пружностями в купальнику:"занадто солодка".

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк задерла спідницю, розкривши секрет ідеальної фігури: "Пробуйте і кайфуйте".

Також Politeka писала, що Ірина Морозюк у леопарді підкорила рум'яними "булочками":"Просто супер".