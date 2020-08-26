Промоутер супертяжа Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував можливість проведення бою між українцем та Олександром Повєткіним
Карасюк зазначив, що мова про бій навіть не заходила.
"Усик-офіційний претендент на титул чемпіона світу WBO в суперважкій вазі, чемпіоном якої є Ентоні Джошуа. На жовтень у Усика запланований поєдинок з Дереком Чісорою. У разі перемоги Олександр повинен виходити проти Джошуа, якщо той, у свою чергу, успішно відстоїть титули проти Кубрата Пулєва.
Вітаємо Повєткіна з феєричною перемогою, розраховували на те, що саме він вийде переможцем, але навіть гіпотетично не розглядали можливість поєдинку двох Олександрів, і навіть мова про це не заходила», - сказав Красюк.
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Раніше ми писали, що Олександр Усик, Андрій Шевченко та Володимир Кличко взяли участь у турнірі з гольфу.
У турнірі взяли участь 80 осіб, які грали на 18 лунках.
Захід організували для того, щоб зміцнити і просувати позитивний імідж України в світі, а також популяризувати розвиток дитячого гольфу.
Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела свій перший турнір-Big Boxing Night У Києві.
Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram подякував усім, завдяки кому це стало можливим.
Він опублікував фотографію, на якій він слухає гімн України перед відкриттям турніру, а також серію фото з людьми, які, мабуть, допомагали боксеру в огранізації турніру.
"Йдемо далі...Світ любить сильних!",- підписав український боксер свій пост.
Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
Як повідомляла Politeka, Усик відкриває Великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.
Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".