Промоутер супертяжа Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував можливість проведення бою між українцем та Олександром Повєткіним

Карасюк зазначив, що мова про бій навіть не заходила.

"Усик-офіційний претендент на титул чемпіона світу WBO в суперважкій вазі, чемпіоном якої є Ентоні Джошуа. На жовтень у Усика запланований поєдинок з Дереком Чісорою. У разі перемоги Олександр повинен виходити проти Джошуа, якщо той, у свою чергу, успішно відстоїть титули проти Кубрата Пулєва.



Вітаємо Повєткіна з феєричною перемогою, розраховували на те, що саме він вийде переможцем, але навіть гіпотетично не розглядали можливість поєдинку двох Олександрів, і навіть мова про це не заходила», - сказав Красюк.

Раніше ми писали, що Олександр Усик, Андрій Шевченко та Володимир Кличко взяли участь у турнірі з гольфу.

У турнірі взяли участь 80 осіб, які грали на 18 лунках.

Захід організували для того, щоб зміцнити і просувати позитивний імідж України в світі, а також популяризувати розвиток дитячого гольфу.

Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела свій перший турнір-Big Boxing Night У Києві.

Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram подякував усім, завдяки кому це стало можливим.

Він опублікував фотографію, на якій він слухає гімн України перед відкриттям турніру, а також серію фото з людьми, які, мабуть, допомагали боксеру в огранізації турніру.

"Йдемо далі...Світ любить сильних!",- підписав український боксер свій пост.

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

Як повідомляла Politeka, Усик відкриває Великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.

Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".