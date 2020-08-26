Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Дерек Чісора (32-9, 23 КО) перенесли бій через китайський вірус, але вже відома нова дата поєдинку

Британський промоутер Едді Хірн назвав нову дату поєдинку.

"Увечері поговорив по телефону з Алексом Красюком з K2 Promotions. Він сказав, що вони готові. Вони постійно надзвонюють, і тиск на нас в плані організації бою наростає.

31 жовтня - на цю дату ми підписалися. Але все залежить від ситуації з відвідуваністю, міжнародними пасажирськими перевезеннями та орендою арени", - сказав Хірн.

Раніше ми писали, що промоутер супертяжу Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував можливість проведення бою між українцем і Олександром Повєткіним.

Карасюк зазначив, що мова про бій навіть не заходила.

"Усик-офіційний претендент на титул чемпіона світу WBO в суперважкій вазі, чемпіоном якої є Ентоні Джошуа. На жовтень у Усика запланований поєдинок з Дереком Чісорою. У разі перемоги Олександр повинен виходити проти Джошуа, якщо той, у свою чергу, успішно відстоїть титули проти Кубрата Пулєва.

Вітаємо Повєткіна з феєричною перемогою, розраховували на те, що саме він вийде переможцем, але навіть гіпотетично не розглядали можливість поєдинку двох Олександрів, і навіть мова про це не заходила», — сказав Красюк.

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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