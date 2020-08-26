Фітнес-модель зі Сполучених Штатів Лексі Кай похвалилася розкішною фігурою в тісному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Лексі Кай позує в тісному чорному топі, який вирішила доповнити мінісукнею з підтяжками й принтом дракона. На першому знімку красуня позує напівбоком і з розпущеним волоссям.

А на іншій фотографії Лексі Кай позує вже з піднятими руками, буквально "підібравши" волосся. А завдяки позі, в кадр потрапила ідеальна фігура моделі, що не обійшли стороною її шанувальники.

"Розмір що треба! Топ ледь витримує", "це твій найкращий наряд, який я на тобі бачив", "розкішний ангел", "королівські вигини, просто супер", "виглядаєш дуже добре", "О боже мій, це круто", - пишуть вони.

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Спортсменка щодня тренується в залі, показуючи фотозвіт в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram. Лексі подобається дивувати новими й незвичайними підходами до занять, тому останнім часом вона тренувалася на природі.

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