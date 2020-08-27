Після матчу динамівці влаштували яскраве святкування в роздягальні

Відео опублікував youtube-канал ФК "Динамо" Київ

Привітати переможців прийшли перший президент незалежної України Леонід Кравчук, почесний член Європейського футбольного союзу (УЄФА) Григорій Суркіс, який дуже тепло привітав Мірчу Луческу і, зрозуміло, президент клубу Ігор Суркіс.

Раніше ми писали, що історія з призначенням на посаду головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу сколихнула в Україні навіть тих, що не є фанатом даного виду спорту.

У новому випуску програми "недобрий вечір" її ведучий Ігор Лесєв розклав ситуацію по поличках.

"Хто такий Луческу для українського футболу? Це тренерська легенда №1 з титулів, з регалій, ось по всьому. Луческу з провінційного Шахтаря зробив клуб зі світовим ім'ям. При цьому він ще примудрився зробити успішну бізнес-модель. Гравці з Шахтаря переходили в провідні топ-чемпіонати Європи. Ще й у провідні клуби», - зазначив Лесев.

Однак, очікувати, що теж саме зараз повторитися з Динамо особливо не варто.

"Луческу-це не тільки титули, але ще й ефективний менеджмент. Але знову ж таки, чи доб'ється Лучески схожих результатів з Динамо? Ні і ще раз ні. По-перше, Луческу вже глибокий старий. Румуну вже 74 роки і це не той вік, коли ти будеш сім днів на тиждень бодрячком. По-друге... Чемпіонат України-це вже натуральний колгосп. Тут немає ні грошей, ні перспектив зростання. У третьої команди чемпіонату Зорі річний бюджет 8 мільйонів доларів. У такому чемпіонаті обісреться не те, що Луческу, а Гвардіола з Моуріньо», - заявив Лесєв.

Нагадавши, Мілевський допоміг Динамо здобути яскраву перемогу: відео взяття воріт.

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