Російський боксер Олександр Повєткін заявив, що не бачить сенсу в поєдинку проти українця Олександра Усика

Про це повідомляє iSport.

"Олександр Усик-хороша людина і хороший боксер. Але у нас є свій шлях, а у нього свій шлях. Навіщо нам зустрічатися?",- розповів Повєткін.

Він додав, що крім Усика є інші боксери, з якими він зміг би зустрітися в рингу.

"Якби ми були двома боксерами в цілому світі, тоді б ми, напевно, зустрілися. Але ми не два боксери в світі", - резюмував Повєткін.

Раніше ми писали, що Олександр Усик потролив відомого легковаговика Дениса Берінчика.

Берінчик попросив Усика сфотографувати його з компанією знайомих, але Усику сподобався телефон і він з усмішкою "віджав" гаджет і сховав у кишеню.

Після цього Олександр дістав телефон і почав робити селфі.

Також ми писали, що український боксер Денис Берінчик (13-0, 7 КО) розповів, чому не взяв участі у вечорі боксу USYK 17 Promotion.

"Чим займаюся? Качаюсь в спортзалі. Набрав 4-7 кг. зараз важу 70 кг. чекаю наступного поєдинку. Є купа бійців, я в рейтингу 4-й. Чекаю бою Васі, який відклали на осінь.

Після карантину хочу провести проміжний бій, а потім буде елімінатор. Чому сьогодні не в Карді? Є питання по телеканалах. Буду чекати вечора від K2. Хотів би з часом підписати контракт з Усиком», – сказав Берінчик.

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

Як повідомляла Politeka, Усик відкриває Великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.

Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".