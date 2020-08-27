Российский боксер Александр Поветкин заявил, что не видит смысла в поединке против украинца Александра Усика

Об этом сообщает iSport.

"Александр Усик – хороший человек и хороший боксер. Но у нас есть свой путь, а у него свой путь. Зачем нам встречаться?", – рассказал Поветкин.

Он добавил, что кроме Усика есть другие боксеры, с которыми он смог бы встретиться в ринге.

"Если бы мы были двумя боксерами в целом мире, тогда бы мы, наверное, встретились. Но мы не два боксера в мире", – резюмировал Поветкин.

Ранее мы писали, что Александр Усик потроллил известного легковеса Дениса Беринчика.

Беринчик попросил Усика сфотографировать его с компанией знакомых, но Усику понравился телефон и он с ухмылкой "отжал" гаджет и спрятал в карман.

После этого Александр достал телефон и начал делать селфи.

Также мы писали, что украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) рассказал, почему не принял участия в вечере бокса USYK 17 Promotion.

«Чем занимаюсь? Качаюсь в спортзале. Набрал 4–7 кг. Сейчас вешу 70 кг. Жду следующего поединка. Есть куча бойцов, я в рейтинге 4-й. Жду боя Васи, который отложили на осень.

После карантина хочу провести промежуточный бой, а затем будет элиминатор. Почему сегодня не в карде? Есть вопросы по телеканалам. Буду ждать вечера от K2. Хотел бы с временем подписать контракт с Усиком», – сказал Беринчик.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".