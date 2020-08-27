Воротар "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський балотуватиметься до Київської міської ради

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на передвиборчому з'їзді організації.

"Цю людину знають багато українців, він присутній тут віртуально-ось маленьке звернення від нього", - представив він Шовковського,.

Сам легендарний футболіст не зміг особисто бути присутнім але зазначив, що активно стежить за змінами в місті.

"До співаки, то боксери, то борці, то футболісти то гумористи!!!Досить хлопці!!!! Досить !!! Прибиральниці для комплекту міністерств не вистачає.і так країну довели до ручки", " Тільки його і не вистачає, відразу все зміниться!", " Нехай бл...воротарів тренує", "Саша не лізь в це г * * але, ти найкращий!",- пишуть українці в коментарях.