Нападник "Динамо" Владислав Супряга близький до переходу в Серію А

Як стверджує tuttomercatoweb.com "Болонья" погодила трансфер 20-річного форварда. Італійці заплатять 10 мільйонів євро за українця. Решта деталей трансферу невідомі.



Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що форвард киян Владислав Супряга залишиться в стані»біло-синіх".





Якщо повернеться Бурда через 10 днів, Шабанов, Миколенко, Попов – можливо, зону захисту не треба буде посилювати. Але треба, щоб люди відновилися, функціонально набрали кондиції.

Багато пліток навколо Супряги. Супряга залишається. Він гратиме в "Динамо", він має принести нам користь. Не можу сказати, що ми з кимось попрощаємося, у нас в клубі ні на кого немає пропозицій.

ЗМІ пишуть, що цікавляться тим чи іншим футболістом, але про конкретику ми можемо говорити тільки тоді, коли буде конкретна пропозиція. Поки таких пропозицій не надходило.



Відзначимо, що форвардом цікавляться й інші клуби з Серії А. Раніше повідомлялося про інтерес з боку «Лаціо». Нещодавно стало відомо, що гравця також хоче підписати і «Аталанта».





У минулому сезоні Супряга провів 26 матчів, забив 15 м'ячів і відзначився гольовою передачею.



Нагадаємо, воротар "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський балотуватиметься до Київської міської рад.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на передвиборчому з'їзді організації.

"Цю людину знають багато українців, він присутній тут віртуально-ось маленьке звернення від нього", - представив він Шовковського.

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