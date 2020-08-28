У Кривому Розі фанати відродженого Кривбасу не особливо в захваті від Володимира Зеленського

Як перадає Politeka, не так давно президент України Володимир Зеленський відвідав матч попереднього раунду Кубка України між Кривбасом і Черкащиною. Початок гри затримався на 50 хвилин через запізнення Володимира, якому довірили право першого удару в матчі.

Матч проходив з глядачами – на грі дозволили перебувати максимум 25% уболівальників від місткості стадіону. Цим скористалися деякі фанати, розмістивши звернений до Президента України банер з текстом:"Зеленський три-два-раз, ганьбить наш Кривбас".





Полотно було продемонстровано на третій хвилині, але вже до дванадцятої його не було видно. Матч закінчився перемогою Кривбасу з рахунком 4:2.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відвідав своїх батьків у Кривому Розі.

Повідомляється, що сталося це, ввечері 26 серпня. Журналісти, які чекали главу держави біля під'їзду будинку його батьків, поцікавилися, чи з'їде Зеленський з державної дачі, розташованої в Конча-Заспі.



"Коли я собі будинок Візьму в оренду або куплю, то з'їду", - пообіцяв президент.





Відзначимо, що Зеленський став каратистом з чорним поясом. Почесний перший дан в традиційному карате йому подарували в спеціалізованій дитячо-юнацької школи олімпійського резерву в Кіровоградській області. Про це увечері 27 серпня повідомила прес-служба глави держави.

Диплом майстра і іменний чорний пояс з вишитою на японській мові прізвищем "Зеленський" йому піднесли вихованці СДЮСШОР-2.



Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".



