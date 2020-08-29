Американський фітнес-модель Лексі Кай розбурхала образом без білизни

Спортсменка щодня викладає результати своїх тренувань в розділі Сторі. Дівчина показує, як займається в залі, як підтягує форми і як "прокачує" стегна. При цьому в самому профілі в Instagram Лексі можна знайти безліч фото, на яких дівчина позує в стильних спортивних костюмах.

Саме тому кадри, на яких Лексі позує без білизни, в неформатному одязі або жарких нарядах - міні сукнях, спідницях або шортиках - викликають бурхливу реакцію у користувачів мережі. Найчастіше дівчина віддає перевагу обтягуючі штани і милі кофти з акуратними декольте.

Цього разу Лексі вразила пікантним виглядом-вона одягла рожеву кофтинку, під якою не було ні маєчки, ні самої білизни. Причому, щоб приховати зайве, Кай зав'язала кофту на просту шнурівку на шиї, що навряд чи змогло прикрити груди дівчини.

"Милашка в рожевому" «» улюблена дівчинка«,» це реально класно«,» Просто шалена імператриця, « "Sexyyy💋💋💋👍👍😘😘», «дуже мило", "дуже красивий і гарячий вигляд" « " Боже, Ти така зухвала😍 🍐 🍐 😍 💘", " ніяких збентежень", " кішечка просто клас😻 🔥 😻",» тут холодно? @Iamlexikai", " ⚘любіть своє гарне обличчя і посміхайтеся💯 🔥 👌 💛", "приголомшливо виглядає",» Красиво 👏🏽👏🏽👏🏽👍🏼👍🏼», «така красива! 🌹 😘 ❤ ️ » , «красивий ангел, таке гарне обличчя і очі, фантастичне волосся, сексуальні губи, абсолютне чудове тіло», - пишуть користувачі.

Щоб привертати увагу до себе, дуже часто фітнес-модель також приміряє на себе модні спортивні костюми, слідуючи за трендами. Не так давно ефектна дівчина одягла яскраво-червоний костюм. вигідно підкреслив пружні груди і підтягнуті сідниці.

Лексі вдалося захопити стрункою фігурою і" прокачаними " стегнами, якими вона так пишається. Через низький зріст Лексі не комплексує, також і через те, що вона здається повніше, ніж є. Тому дівчина одягається завжди так, щоб її пишні форми були підкреслені правильно.

"Малятко для любові🐵 💧 👅 🍑 🍆 😍", » відкрийся і скажи Ах«,» хороша поза для формочок«,» я сказав тобі дивитися мені в чортові очі ....", "Ніхто не дивиться в очі🔥 🔥 🔥", «чудово😁 👌», «класна картинка дорога 💕»», «2-е фото, чорт візьми, фотошоплено».

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