На захисника "Шахтаря" Миколу Матвієнка з'явився новий кандидат

Як стверджує Gazzetta dello Sport, захисник зацікавив московський "Локомотив". Російський клуб на думку джерела є конкурентом "Наполі" в боротьбі за українця.



Раніше повідомлялося, що українець може перейти в неаполітанський клуб за 15 млн євро.

Цю інформацію підтверджує Areanapoli, але з невеликим уточненням. Крім 10% від перепродажу гравця "Шахтар" може отримати бонус у розмірі 5 млн євро. Умови його активації не розголошуються.

Італійському клубу не шкода розлучатися з такою сумою. У Матвієнка їх приваблює універсалізм. Він може зіграти на проблемній для "Наполі" позиції лівого захисника.







Італійський журналіст Чіро Венерато підтвердив Area Napoli, що "Наполі" зацікавлений у Матвієнко.

"Я згадав про інтерес до Матвієнка 12 серпня. Ситуація була такою: були проблеми з його переходом через те, що він не Громадянин Європейського Союзу. Якщо Габріела не буде в клубі, то з'явиться вільне місце для гравця не з ЄС, перехід Матвієнко стане можливим.





Однак перед його покупкою потрібно буде когось продати, "Шахтар" його просто не віддасть. Гравець заробляє 2 млн, він хотів би заробляти таку ж суму в Неаполі і переїхати в більш конкурентоспроможний чемпіонат».



Нагадаємо, італійський клуб готовий до покупки талановитого українця: "ціна угоди 10 мільйонів євро".



Також ми писали, що європейські гранди включилися в боротьбу за лідера Шахтаря: планував купити Мілан.



Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.



