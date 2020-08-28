Популярна американська фітнес-модель Ніколь Амато заворожила формами в чорній білизні

Як передає Politeka.net, свіжий знімок з'явився у красуні в Instagram. Амато була в красивій білизні з мереживом і сіточкою, яка підкреслила її спокусливі форми. Фітнес-модель тримала в руках пістолет, який пристрасно облизувала язиком. Це викликало справжній фурор серед шанувальників зірки.

"Іноді тобі просто потрібно лизати це", - підписала фото Амато.

За півгодини її фото зібрало майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Привіт 👋 з іншого кінця світу", "добре лизати", "Бос", "ти з банди?", "Абсолютно фантастична, приголомшлива, і так небезпечно чудова", " такий приголомшливий знімок 😍 😍 мені він дуже подобається❤️❤️", «з П'ятницею! Гарного дня, дитинко", " Благослови тебе, чудова богиня, ти дійсно фантастична!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато, яка домоглася фантастичних результатів у фітнесі, блиснула розкішною фігуркою в компанії гарячих подружок. Дівчина була одягнена в червону нижню білизну, яка практично нічого не прикривала. Крихітні трусики-бікіні дозволили побачити пружну "п'яту точку" Ніколь.

Відзначимо, що красуня любить ділитися такими знімками.

Нагадаємо, що Ніколь Амато влаштувала гаряче тренування в міні-топі:"зараз вистрибнуть".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато підкорила красою форм в прозорому топіку:"шикарніше нікуди".