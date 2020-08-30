Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала комплекс вправ для такої ж шикарної фігури, як у неї

Красуня активно вправляється, щоб підтримати себе у формі, передає Politeka.net. Модель кілька годин тому опублікувала спекотні кадри під час тренування.

Зірка постала в білому топіку з глибоким декольте. Тонка темна смужка тканини посередині вирізу допомагала утримувати пишний бюст Ніколь.

Також модель одягла велосипедки леопардового забарвлення, що обтягнули її ідеальні форми. Зокрема, крім пружних сідниць, вони виділили тонку талію знаменитості.

Ланцюжки на шиї і темна кепка на голові зробили образ завершеним.

Амато виконувала різні вправи, записуючи сторіз. Зірка присіла на поперечину і піднімала ноги, вона віджималася від підлоги, а також витягала хребет, вставши на повний зріст.

Кадри не зібрали багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Однак, варто відзначити, що кадри вийшли не тільки гарячими, але і дуже корисними.

Нагадаємо, Ніколь Амато натягнула на пишні груди тонкий чорний топік з напівпрозорою вставкою посередині. Товсті бретельки натягнулися на плечах і ніби вп'ялися в шкіру.

Крізь "сіточку" було видно спокусливі груди, які "розвалилися" по бокам під чорною тканиною.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато була в красивій білизні з мереживом і сіточкою, яка підкреслила її спокусливі форми.

Фітнес-модель тримала в руках пістолет, який пристрасно облизувала язиком. Це викликало справжній фурор серед шанувальників зірки.

"Іноді тобі просто потрібно лизати це», - підписала фото Амато.

Нагадаємо, що Ніколь Амато влаштувала гаряче тренування в міні-топі:"зараз вистрибнуть".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато підкорила красою форм в прозорому топіку:"шикарніше нікуди".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато блиснула найпотаємнішими місцями в Білій сіточці:"Королева спокуси".