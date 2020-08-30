Українська тенісистка Даяна Ястремська блиснула фігуркою в спокусливій спортивній формі

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у спортсменки в Instagram. Дівчина була одягнена в стандартний костюм тенісисток, який складається з обтягуючого топа і коротенької спіднички-розлітайки. Образ красуня доповнила чорною кепкою з козирком.

Спортсменка розповіла, що готова до серйозного матчу. Цим фото вона продемонструвала свою готовність. За день її фото зібрало понад 7,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Краща, люблю і удачі","Давай Даяша!", "Подобається твоя гра! Удачі в Open!", "Фотка супер!", "Червона шапочка","У тебе гарне червоне плаття", "дій, Даяна! Ми в тебе віримо!", "Сподіваюся, титул US Open вже на підході... молоді зірки виступають добре", "удачі, Даяна!", "Сподіваюся, у вас будуть відмінні матчі! Всього найкращого!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, 20-річна Ястремська вже домоглася небувалих висот. Вона тричі перемагала на турнірах WTA в одиночному розряді, а також була 6-ю ракеткою світу серед юніорів.

Раніше ми писали, що Даяна Ястремська під час карантину їздила на тренування зі своїм псом. Дівчина садила собаку в рюкзак і їхала з ним на велосипеді.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська показала пікантні форми в одній білизні: від цього фото пропадає спокій.

Як повідомляла Politeka, Даяна Ястремська показала спекотні тренування на пляжі біля моря: "Ого, круто!".

Також Politeka писала, що Даяна Ястремська показала пікантні форми в одній білизні: "очей не відірвати".